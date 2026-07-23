Uppgifter: Har identifierat Shore som lösning

Nick Shore i Linköping.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Det var när Linköping HC tappat Eskild Bakke Olsen till Nordamerika som Expressen uppgav att Nick Shore kanske skulle bli kvar i klubben. Detta trots att den nu 33-årige centern tackats av redan i april, drygt tre månader tidigare.

Nu, när detta inte blivit av, kommer nya uppgifter om var Shore spelar under 2026/27-säsongen.

Det är Contropiede.ch som skriver att HC Lugano identifierat den tidigare SHL-spelaren som den perfekta sjunde importspelaren i laget. Något som skulle innebära spel under de svenska tränarna Tomas Mitell och Stefan Hedlund.

Den amerikanske centern har tidigare gjort två säsonger i Schweiz. Först med Zug under 2020/21 och senare med Ambrì-Piotta 2022/23, innan han fick igenom en vinterflytt till SHL och HV71. Sedan dess har Shore blivit kvar, först via två år i Jönköping och sedan två år i Linköping.