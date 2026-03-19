Uppgifter: Här är återvändarens superlön i DIF

För två dagar sedan avslöjade Expressen att Lucas Carlsson väljer spel i Djurgården – inte Brynäs.

Efter åtta säsonger i Nordamerika vänder han hem till en jättelön.

– Jag hörde från en källa i Brynäs att de var borta när det tickade en bra bit över 300 000 i månader, säger Johan Svensson i Sanny & Svensson-podden.

Lucas Carlsson uppges få en storlön i Djurgården.

Lucas Carlsson har uttalat sig om att han gärna hade återvänt till Brynäs en gång. Men nu verkar det bli spel i Djurgården.

För några dagar sedan kunde Expressen avslöja att det blir Stockholmsklubben för 28-åringen. I dagens avsnitt av Sanny & Svensson-podden kan de avslöja att budgivningen mellan bland andra Brynäs och Djurgården tickade över 300 000 kronor i månaden.

– Det blev en kamp mellan klubbar och Djurgården var beredda att gå väldigt långt. Jag hörde från en källa i Brynäs att de var borta när det tickade en bra bit över 300 000 i månaden, säger Johan Svensson i Sanny & Svensson-podden.

Tror på återvändare från NHL till Brynäs

Men det kommer inte bli fritt från återvändare i Brynäs till nästa säsong, tror Svensson.

– Jag tror att det finns en chans att Victor Söderström kommer tillbaka. Visst hade det varit najs att få tillbaka en till hemvändare, men det är inte så att Johan Alcén sitter på oändliga pengar.

För Djurgårdens del kan man säkra en plats i kvartsfinalen med seger i Malmö i kväll. Brynäs går in i slutspelet först när kvartsfinalerna drar i gång, då ställs man mot Växjö Lakers.

