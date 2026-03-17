Uppgifter: AHL-svensken nobbar Brynäs – för Djurgården

Lucas Carlsson uppges vända hem till SHL nästa säsong.

Men backen nobbar Brynäs – och är i stället klar för Djurgården, enligt Expressen.

2018 lämnade Lucas Carlsson sitt Brynäs för spel i Nordamerika. I flera års tid har 28-åringen sedan kopplats ihop med en möjlig återkomst hem till Brynäs igen. Till nästa säsong ser backen också ut att återvända till SHL – men inte till Brynäs.

Det är Expressen som under tisdagskvällen kommer med uppgifter om att Gävlesonen i stället är klar för spel i Djurgården från och med nästa säsong. Carlsson ser alltså ut att välja bort en hemflytt till Brynäs för att i stället flytta till huvudstaden Stockholm.

Lucas Carlsson återvänder till SHL

Under årets säsong spelar Lucas Carlsson i AHL med San Jose Barracuda. Där har han gjort 12+12 för 24 poäng på 53 matcher. Förra säsongen spelade Carlsson 13 NHL-matcher för San Jose Sharks men annars har det mestadels blivit spel i farmarligan för backen. Han har dock noterats för 73 NHL-matcher för Chicago Blackhawks, Florida Panthers och San Jose Sharks.

De senaste åren har Carlsson annars varit en toppback på AHL-nivå. Säsongen 2022/23 vann han skytteligan för backar genom att smälla in 20 fullträffar på 61 matcher. Hans 54 poäng var också näst bäst i farmarligan den säsongen. Det har sammanlagt blivit 217 poäng på 354 AHL-matcher för Lucas Carlsson i karriären.

Lucas Carlsson har Hille/Åbyggeby IK som moderklubb men fick sin hockeyfostran i Brynäs där han gick hela vägen från ungdomslagen till spel i SHL. Han var en nyckelback för Brynäs när laget spelade SM-final mot HV71 2017. Totalt noterades han för 38 poäng på 136 SHL-matcher för Brynäs under fyra säsonger innan han flyttade till Nordamerika. Vid återkomsten till svensk hockey verkar det nu alltså däremot bli spel i Djurgården.

Source: Lucas Carlsson @ Elite Prospects