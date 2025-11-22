Uppgifter: Omark helt klar för Luleå

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tidigare under lördagen uppgav Expressen att det var nära. Nu menar NSD att Linus Omark är helt klar för en återkomst i Luleå.

Linus Omark jublar med pokalen efter SM-final sex i SHL mellan Luleå och Brynäs, 1 maj 2025. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Så sent som 15 november kom följande ord från Linus Omark då han gjorde comeback i moderklubben Övertorneå HF tillsammans med Johan Harju.

– Jag har sagt att jag är klar där (Luleå Hockey) och det har inte förändrats, sade han då till NSD.

Nu, efter att Omark tackat nej till Södertälje tidigare i november, uppger tidningen att den 38-årige stjärnan är helt klar för en återkomst i Luleå-tröjan. Uppgifter som följer upp det Expressen skrev tidigare under lördagen då man menade att det närmade sig en lösning med SHL-klubben.

Enligt NSD har Omark skrivit på för spel i Luleå över resten av säsongen.

– Spännande. Det är ett stort affisch-namn, inte bara för Luleå utan för hela ligan. Han visade vad han kunde göra förra säsongen när han var med och tog SM-guld med Luleå. Sen sa jag tidigare att jag inte gillar repriser överlag, men det är klart att Luleå blir bättre med Linus Omark i laget, säger experten Adam Johansson när ämnet kommer på tal under TV4:s lördagssändning.

Staffan Kronwall tillägger sedan:

– Jag tänker att Thomas Fröberg säger ”men Linus, kunde du inte sagt det här för två veckor sedan så vi slapp köpa Tardif från Finland och spendera massor av pengar?”, men såklart det är en superprofil och en underhållande spelare att titta på. Jag hoppas att det blir bekräftat.

Experterna: De kan få lämna Luleå

Experterna fortsätter sedan med att sätta ihop en möjlig uppställning för Luleå och kommer fram till att några kan komma att lämna.

– Jag gillar ju Luleås forwardssida skarpt. Det finns ju en konkurrens där nu när Shinnimin och Tardif kommit in, och Omark ska sajna. Frågan är hur de ska ställa upp för det kommer inte att finnas en tydlig första- och fjärdekedja, säger Adam Johansson och fortsätter:

– Det som blir lite knepigt är att nyförvärvet, Tardif, hamnar i en fjärdekedja, tänker jag i alla fall.

Några av namnen som nämns i detta är Anton Levtchi, Heikki Liedes och David Granberg.



– Levtchi sajnade ett tvåårskontrakt. Han måste ju spela för att det ska lossna för det är ingen annan som vill ta över det kontraktet, säger Kronwall.

– Heikki Liedes kanske köps ut, David Granberg, vad händer med honom? Ska han lånas ut? De har en ruggig konkurrenssituation. Ihs-Wozniak är utlånad till Björklöven också. Det känns som att Luleå har hela SHL kontrakterade på forwardsidan, säger Johansson.