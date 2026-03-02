”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping värvar Zach Giuttari från Växjö, rapporterar Expressen. Den amerikanska backen byter därmed SHL-klubb efter tre år i ligan.

Zach Giuttari byter Växjö mot Linköping till säsongen 26/27.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Zach Giuttari värvades in av Växjö inför säsongen 23/24 och stod omgående för 16 poäng från sin backplats. Sedan dess har poängskörden minskat för amerikanen som den här säsongen också fått minskad istid. Efter säsongen går kontraktet ut, och nu har han gjort klart med en ny klubb.

Enligt Expressen blir nästa klubbadress Linköping.

Krisklubben har letat efter en högerfattad back till nästa säsong och nu fått napp. I och med den här värvningen har LHC åtta backar under kontrakt till nästa säsong, inklusive blivande förstaårs-seniorerna Felix Öhrqvist och Melvin Nilsson.

Den här säsongen har det blivit fyra assist på 33 matcher för Zach Giuttari. Tidigare under karriären har han gjort 139 AHL-matcher och även spelat ett par år i NCAA. Nu väntar en ny klubb inom Sveriges gränser för 29-åringen.

Växjö ligger just nu trea i SHL-tabellen samtidigt som Linköping ligger på en elfteplats. De slåss just nu om att undvika kval och har fem poäng ner till HV71 på kvalplats med lika många omgångar kvar att spela.