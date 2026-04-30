Uppgifter: Han får tränarjobbet i LHC

Ny assisterande tränare i Linköping blir Martin Gudmundsson. Det uppger Aftonbladet efter 39-åringens tre år i Danmark.

Ersättarna till Mikael Håkanson och Magnus Johansson ser nu ut att vara på plats i Linköping.

Den backtränare SHL-klubben letat efter som kollega till Ante Karlsson kommer, enligt Aftonbladet, att bli Martin Gudmundsson. 39-åringen från Rättvik får därmed sitt första jobb i högsta serien. Staben kommer därmed att innehålla Karlsson, Gudmundsson och Mattias Zackrisson, där endast den sistnämnde är kvar sedan tidigare.

Gudmundsson kommer senast från ett treårigt jobb som huvudtränare för danska Herlev Eagles. Men sedan tidigare finns även erfarenhet från jobb i Västervik, Almtuna, med mer. Tiden i Danmark avslutades med avancemang hela vägen fram till en final. Väl där föll man dock med 0–4 i matcher mot Herning.

