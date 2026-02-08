”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping jobbar på att få hem en riktigt tung värvning.

Enligt Expressen försöker LHC värva tillbaka Linus Hultström från Schweiz innan deadline om en vecka.

Linköping vill få hem Linus Hultström redan den här säsongen. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån & Just Pictures/Alamy

Tidigare i veckan slog Jonas Junland fast att det inte skulle bli några nyförvärv till Linköping innan transfer deadline 15 februari.

Men nu uppges LHC ändå vara aktiva på marknaden och försöka förstärka laget inför slutet av säsongen.

Det är Expressen som uppger att Linköping försöker värva hem backstjärnan Linus Hultström från Biel-Bienne i Schweiz. Hultström gjorde i fjol 42 poäng i LHC och vann backarnas poängliga i SHL vilket gav honom ett kontrakt med schweiziska Biel. Under årets säsong har han gjort 19 poäng på 41 matcher så här långt. Biel ligger just nu i ingenmansland i National League med avstånd både till lagen på slutspel samt till lagen på slutspelsplats.

Biel har sagt nej till Linköping

Därför ska Linköping ha hört av sig till både Hultström och Biel för att undersöka möjligheten att få hem backen redan innan deadline. Det skulle i sådana fall först och främst handla om att hyra in 33-åringen under resterande del av årets säsong. Linus Hultström har nämligen kontrakt med Biel som sträcker sig även över nästa säsong, till 2027. Samtidigt har LHC också försökt locka stjärnan att komma hem på längre sikt.

Hittills ska Biel däremot varit väldigt tydlig med sin intention att behålla Linus Hultström. LHC har därför fått ett ”nej” i nuläget, men klubben ska inte ge upp hoppet utan hoppas kunna lösa situationen innan transferdeadline om en vecka.

Linus Hultström sitter däremot på ett välbetalt kontrakt och har flyttat ner med familjen till Schweiz vilket är faktorer som väger in i hans framtidsplaner. Under sin karriär har Hultström spelat 543 SHL-matcher för Linköping, Leksand och Djurgården samt producerat 273 poäng. Han har vunnit både backarnas skytteliga och backarnas poängliga i SHL vid två tillfällen. 2019 var Hultström med och spelade SM-final med Djurgården och 2022 var han en del av den svenska OS-truppen i Peking.

Source: Linus Hultström @ Elite Prospects