Junland slår fast: Inga nyförvärv innan deadline

Med två raka segrar slår nu Jonas Junland fast: Det blir inga nyförvärv i Linköping innan transferfönstret stänger 15 februari.

– Det ringer i mobilen från höger och vänster, berättar interim-lösningen för Corren.

Jonas Junland letar inte nyförvärv till Linköping inför deadline. Foto: Bildbyrån (montage).

Två matcher har nu spelats i SHL efter att Linköping meddelat att man sparkat sportchefen Peter Jakobsson. Två matcher som båda slutat i segrar, 4–3 mot Frölunda, samt 4–2 mot Timrå.

För klubbprofilerna Broc Little och Jonas Junland har det blivit en perfekt start på jobbet i interim-rollerna. Så pass bra att den sistnämnde nu menar att klubben inte kommer att gå ut och jaga några nyförvärv innan deadline för övergångar i mitten av februari.

– Jag har noterat att datumet existerar och vet vad det betyder. Det ringer i mobilen från höger och vänster och det är en del som bubblar i media och i andra klubbar, men som jag ser det är det här laget som ska ta oss i mål den här säsongen, säger Junland till Corren.

”Jag och Broc har inte gjort någonting”

I och med dessa två segrar har LHC nu sex poäng ner till HV71 och ett kval. Dessutom är en åttondelsfinal inom räckhåll då Timrå ligger tia på samma poäng (54).

– Tränarna och spelarna har gjort ett jättejobb på slutet. Jag och Broc har inte gjort någonting, säger Junland om formen i laget.

När Tony Mårtensson meddelat att han ville följa Jakobsson ut genom dörren kom Little in som sportchef, med stöttning av Junland. Men hittills menar den sistnämnde att de framförallt lagt tid på de mjuka värdena, att få spelarna att må bra.

– Vi har sagt att vi ska vara nära laget. Dricka kaffe med grabbarna i omklädningsrummet på morgnarna, röra oss i gångarna i hallen och verkligen få in känslan att vi gör det tillsammans. Kommer du samman lite mer än övriga lag kan det få stor betydelse så här års. Vi kan träna hur mycket vi vill, men mycket handlar om det mentala. Att våga spela och att våga vinna, säger Junland till Corren.

