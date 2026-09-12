Uppgifter: LHC:s lösning – värvar loss toppbacken

Sami Niku uppges vara överens med LHC.

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I skrivande stund finns ingen prognos på när Theodor Lennström kan vara tillbaka i spel för Linköping HC. Därmed har SHL-klubben tvingats ut på en backjakt, vilket general manager Andreas Hägglund också bekräftat för Expressen.

Nu kommer kvällstidningen med uppgifter om att LHC är överens med en ersättare.

Under ett hemligt möte vid förra helgens försäsongsmatcher i Malmö ska Nick Sörensen, agent till Sami Niku, ha träffat både Hägglund och Broc Little för att diskutera en lösning kring den 29-årige backen. En inte helt enkel övergång att få igenom i och med ett gällande avtal med den schweiziska klubben Lausanne.

Det som Expressen nu rapporterar är att LHC fått grönt ljus från externa finansiärer, medan Niku själv behövt lösa det sista med NL-klubben. Någon övergångssumma ska det dock inte handla om, utan storklubben släpper finländaren för att frigöra en importplats.

67 NHL-matcher på sitt CV

Sami Niku var tänkt att kliva in på sin tredje raka säsong i Schweiz, men väntas nu istället flytta till Sverige för första gången.

Den tidigare juniorlandslagsbacken med två JVM bakom sig valdes av Winnipeg Jets i sjunde rundan av NHL-draften 2015. Två hela säsonger i JYP och finska Liiga gav honom sedan chansen i Nordamerika. Första året blev ett av de mest framgångsrika med NHL-debut samt 54 grundseriepoäng i AHL. Ändå lämnade han 2022 efter endast 67 framträdanden i NHL.

Återkomsten i JYP, samt tiden i Schweiz, har innehållit en del produktion framåt.