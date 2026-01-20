”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I början av december pekades han ut som huvudspår i Timrå. Nu menar Expressen att LHC:s Jesper Myrenberg är högaktuellt för Skellefteå.

Jesper Myrenberg ser ut att vara på väg till Skellefteå. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Att Jesper Myrenberg inte ser ut att få plats i Linköping till nästa säsong har varit tydligt. Inte minst efter de rykten som i december kopplade ihop honom med en flytt till SHL-konkurrenten Timrå.

Nu, en dryg månad senare, är det plötsligt en annan klubb som burväktaren uppges vara högaktuell för.

Expressen kommer med uppgifterna under tisdagen som pekar på att 25-åringen kan hamna i Skellefteå. Detta efter att Timrå, enligt rykten, valt att istället gå för HV71:s Frederic Dichow till 2026/27. Expressen menar att kontakt är tagen mellan Skellefteås GM Erik Forssell och Myrenbergs agent, och att mycket pekar på att han blir tvåa bakom Linus Söderström. Intresse för flytten ska finnas från båda sidor.

Strauss Mann på väg bort från Skellefteå

För Skellefteå bir detta lösningen när Strauss Mann ser ut att försvinna, och Söderström kommer tillbaka från skada.

Täby-fostrade Jesper Myrenberg kom till Linköping som junior 2016. Han har sedan slagit sig in i SHL en efter en vända i Västerås och Hockeyallsvenskan. Kontraktet går ut efter 2025/26, och just nu står han på totalt 76 spelade matcher i högstaligan.

Source: Jesper Myrenberg @ Elite Prospects