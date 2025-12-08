”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jesper Myrenberg ser inte ut att få plats i Linköping till nästa säsong. Nu uppger Expressen att 25-åringen är huvudspår för Timrå i jakten på en burväktare.

– Jag har faktiskt ingen aning vad som händer, det får min agent sköta, sade han nyligen i Corren.

Jesper Myrenberg kan vara på väg till Timrå. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

”Nu ska du få tråkiga svaret. Jag har faktiskt ingen aning vad som händer, det får min agent sköta”, var Jesper Myrenbergs svar när han under söndagen uttalade sig i Corren kring framtiden i Linköping. Detta då han efter 2025/26 inte längre har ett kontrakt i klubben.

Nu uppger Expressen att den 25-årige målvakten jagas av en annan SHL-klubb.

Enligt tidningen ska nämligen Timrå ha tagit kontakt med Myrenberg – för att han ska bli komplement till Jacob Johansson till nästa säsong. Tim Juel, som idag har den platsen, kommer troligen lämna Timrå till 2026/27 och då blir Myrenberg ersättare som på sikt även kan ta över förstaspaden. Enligt Expressen ska även Myrenberg själv vara intresserad av detta.

Kan gå med Ignatjew och Högberg

För Myrenberg, som även representerat LHC på juniornivå, skulle detta bli ett nytt kapitel, medan klubben går vidare med Waltteri Ignatjew. Samtidigt sitter Marcus Högberg på ett gällande avtal i Europa om han lämnar NHL, vilket kan öppna för en återkomst i Linköping.

– Jag försöker vara här och nu och prestera så bra som möjligt för att sätta mig i en så bra sits som jag bara kan. Jag har varit här i många år, uppskattar Linköping och trivs jättebra här. Det tror jag alla vet om. Sedan är det inte bara upp till mig heller, det är ju även vad klubben tror är det bästa för den. Vi får se vad vi hamnar, men nu är det bara att se till att göra det så bra som möjligt här och nu, sade Myrenberg till Corren.

