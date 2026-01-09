”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Lassi Thomson kommer att återvända till Europa nästa säsong – men inte till Malmö.

Enligt Expressen är stjärnbacken i stället klar för spel i schweiziska Lugano.

Lassi Thomson har gjort sitt val – och han väljer bort Malmö. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Malmö Redhawks har drömt om att få tillbaka Lassi Thomson till nästa säsong när hans kontrakt med Ottawa Senators löper ut. Men nu ser den drömmen ut att gå i kras för skåningarna.

Under fredagen kommer Expressen med uppgifter att Thomson har gjort sitt val inför nästa säsong – och väljer bort en återkomst till Malmö. I stället ska toppbacken vara klar för spel i Schweiz där han redan har skrivit på för HC Lugano. Där kommer han att coachas av förre Färjestadstränaren Tomas Mitell och tidigare Skellefteåtränaren Stefan Hedlund.

Lassi Thomson har kontrakt med Malmö den här säsongen

Däremot är det inte helt uteslutet att Thomson skulle kunna dyka upp i Malmö senare den här säsongen. Han har ett avtal med Ottawa men har endast fått spela i AHL med farmarlaget Belleville Senators. Det har tidigare gått rykten om att Thomson skulle vara villig att bryta med Senators och i stället återvända till Europa. I sådana fall har finländaren ett gällande kontrakt med Malmö Redhawks för årets säsong.

Expressen uppger nu att Thomson skulle kunna vara villig att återvända på sitt kontrakt i Malmö, men hans agent ska yrka på att klubben behöver höja lönen i avtalet eftersom det är relativt billigt jämfört med hans nuvarande marknadsvärde. Enligt Expressen är Malmö tveksamma till att lägga mer pengar på en spelare som redan är klar för en annan klubb inför nästa säsong.

När Lassi Thomson spelade för Malmö under förra säsongen gjorde han stor succé. Backen smällde in 17 mål vilket var överlägset bäst av alla backar i SHL. Han stod även för tre fullträffar i slutspelet och gjorde alltså sammanlagt 20 mål på 58 matcher i Malmö. Under årets säsong har han gjort sju mål och 13 poäng på 32 matcher i AHL. Tidigare i sin karriär har Thomson spelat 18 NHL-matcher för Ottawa Senators.

