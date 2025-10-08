Oliver Kylington har fortfarande inte gjort klart med en klubb till 2025/26.

Nu uppger Aftonbladet att NHL-svensken tränar med Djurgården.

– Inget är bestämt ännu, svarar agenten Claes Elefalk.

Oliver Kylington. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski-Imagn Images.

För en vecka sedan kom nyheten att Carolina Hurricanes valt att inte förlänga samarbetet med Oliver Kylington. Detta efter att svenske backen provspelet i NHL-klubben under försäsongen i hopp om att en ny chans i ligan skulle komma.



Nu uppger Aftonbladet att 28-åringen istället tränar ”i Djurgårdens regi”.



Oliver Kylington ska vara hemma i Stockholm igen efter totalt 220 matcher i NHL, och har enligt Aftonbladet gjort återkomst i huvudstadsklubben genom att vara på is med klubbens hockeygymnasium.



Niklas Wikegård menar att det inte är aktuellt då DIF redan har nio backar, men agenten Claes Elefalk öppnar för en återkomst i Sverige.



– Inget är bestämt ännu om det blir en återkomst till Nordamerika, spel i Schweiz eller till och med SHL. Det får sjunka in lite först för Oliver, säger Elefalk till Aftonbladet.

Brynäs svar: ”Skulle gissa på att det gäller”

HV71, Brynäs och Färjestad är de andra SHL-klubbarna som, av Aftonbladet, nämns som möjliga alternativ för Kylington. Johan Alcén, sportchef i Gävle-laget, svarar även på följande vis.



– Skulle gissa på att det är Stockholm, Schweiz eller NHL som gäller där, säger han till tidningen.



Stjärnbackens moderklubb är AIK, men redan som U16-spelare drog han på sig DIF-tröjan. Därefter blev det Södertälje, Färjestad och ett kortare lån till AIK innan han försvann över till Nordamerika. Den mesta av tiden spenderades i Calgary Flames, men 2024/25 spelade Kylington matcher för både Colorado Avalanche och Anaheim Ducks.



Backen har tidigare haft det tufft på sidan av isen då han var borta från spel under 20 månader, av familjeskäl.



– Att bära på jobbiga tankar och låta dessa konsumera dig är helt fel. Jag tryckte undan mina känslor och mina problem tills de hade förvandlats till någonting ohållbart, har han tidigare berättat för SVT.