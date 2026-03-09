”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Isac Born blir inte kvar i Frölunda nästa säsong. Forwarden är överens med Malmö och lämnar Göteborg, skriver Expressen.

Isac Born vann CHL med Frölunda den här säsongen.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Under säsongen har Isac Born varit utlånad till Malmö i nio matcher. Där fick han en betydligt större roll än den han har haft i Frölunda. I de senaste fyra tävlingsmatcherna har det bara blivit två minuter och 23 sekunders speltid för forwarden. Nu ser det också ut som att han kommer att lämna klubben, trots kontrakt.

Malmö har tidigare under säsongen varit tydliga med sina ambitioner om en permanent övergång. Nu ser det också ut som att de har fått det de vill.

Nästa säsong lämnar 21-åringen Frölunda för spel i Malmö, uppger Expressen. Med ett år kvar på kontraktet blir det alltså en övergång för den tidigare JVM-forwarden som har spelat i klubben sedan 18/19 och gått hela vägen från U16 till A-laget.

Isac Born har gjort 35 poäng på 177 matcher i Frölunda. Hans bästa säsong var den förra då det blev nio mål och 15 poäng på 51 matcher. Dessutom stod han då för fem poäng på tolv matcher i slutspelet. Efter tränarbytet har däremot både speltiden och produktionen minskat. Den här säsongen har det blivit två assist på 37 matcher i Frölunda.

I Malmö blev det en assist på nio matcher.

Source: Isac Born @ Elite Prospects