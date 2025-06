Uppgifter: BIK-centern tackar ja till SHL-klubb

Trots intresse från flera SHL-klubbar blev det en förlängning med BIK Karlskoga i april.

Nu uppger LT att Hampus Plato tackat ja till en återkomst i Malmö.

Det ser ut att bli spel i SHL för Hampus Plato, trots allt.



Den 23-årige centern valde att skriva på ett ettårskontrakt med BIK Karlskoga så sent som 30 april, men har, om man ska tro dessa färska uppgifter, inte stängt dörren helt för att spela i SHL under 2025/26-säsongen. Med cirka två veckor kvar till sista dagen för allsvenska spelare att bryta och kliva upp i högstaligan, uppger nu Länstidningen att Plato tackat ja till Malmö.



Centern ska, enligt tidningen, tidigare ha fått ett bud från Södertälje SK, men valde då att skriva på det där avtalet i BIK. Denna gång är det dock ett lag som betyder en hel del som lockar 23-åringen med IF Lejonet som moderklubb.

SHL-debuterade i Malmö 2021

Hampus Plato inledde sin juniorresa i just Malmö Redhawks, som U16-spelare, och tog spel hela vägen till en SHL-debut mot Växjö 3 april 2021. Det blev även det sista Plato gjorde i MIF-tröjan innan han slog igenom i ligan i IK Oskarshamn. Därifrån blev det Västervik och sedan BIK Karlskoga.



Under slutspelet i Hockeyallsvenskan 2024/25 var Plato BIK:s näst bästa poängspelare efter Christoffer Jansson, efter att han gjort hela 17 mål och spelat fram sina medspelare vid 16 tillfällen i grundserien.

Source: Hampus Plato @ Elite Prospects