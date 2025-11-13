”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalle Kossila har ett utgående kontrakt med Örebro.

Nu uppger Expressen att parterna är överens om att förlänga avtalet.

Kalle Kossila. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Det blir en fortsättning i Örebro för Kalle Kossila, enligt Expressen.



Tidningen rapporterar att parterna enats om en förlängning av kontraktet som löpte ut efter den här säsongen. Hur långt det nya avtalet är framgår inte av Expressens uppgifter.

Anslöt till Örebro efter rivet kontrakt i Schweiz

Den 32-årige finländaren anslöt till Örebro under fjolårshösten sedan Bern bröt hans avtal innan forwarden ens hann spela en match med sin nya schweiziska klubb sedan Kossila inte klarat läkarundersökningen.

Förra säsongen stod Kossila för 29 poäng (10+19) på 37 SHL-matcher för Örebro och den här säsongen har han producerat 15 poäng (3+12) på 18 matcher för SHL-klubben.

Kossila har tidigare spelat SHL-hockey med Växjö, där han blev svensk mästare 2023.

Source: Kalle Kossila @ Elite Prospects