Mike Helber och Uffe Bodin leder ny hockeysatsning

DBET lanserar hockeypodden All in Hockey med Mike Helber och Uffe Bodin

DBET utökar sin satsning på svenskt sportinnehåll med den nya veckovisa podcasten All in Hockey

Hockeyprofilerna Mike Helber och Uffe Bodin leder podcasten, som kommer att bevaka SHL, HockeyAllsvenskan och NHL

Hockeysverige.se och HockeyAllsvenskan distribuerar podcasten varje vecka och bidrar därmed till att den når en bred svensk hockeypublik

Den snabbväxande svenska speloperatören DBET fortsätter sin satsning på eget sportinnehåll genom att lansera All in Hockey, en ny veckovis podcast med hockeyprofilerna Mike Helber och Uffe Bodin.

Det första avsnittet släpps den 17 september. Därefter kommer Helber och Bodin varje vecka att diskutera de största nyheterna, snackisarna och händelserna inom svensk och internationell hockey.

Podcasten kommer att lägga stort fokus på Sveriges två högsta hockeyligor, SHL och HockeyAllsvenskan, samtidigt som den följer det senaste från NHL. Genom analyser och diskussioner kommer programledarna att fördjupa sig i de ämnen och händelser som präglar hockeysäsongen.

Distribueras via Hockeyallsvenskan och Hockeysverige.se

Mike Helber är en välkänd profil inom svensk hockey och har under många år arbetat som expert och analytiker på TV4. Vid sin sida har han Uffe Bodin, en etablerad svensk hockeyjournalist med lång erfarenhet av att bevaka svensk och internationell hockey.

All in Hockey kommer även att få en bred distribution. Både Hockeysverige.se och HockeyAllsvenskan kommer att distribuera podcasten varje vecka, vilket ger den goda möjligheter att nå hockeyintresserade över hela Sverige.

Lanseringen följer på premiären av All in Fotboll , DBET veckovisa fotbollspodcast med Jonas Dahlquist och den tidigare svenske landslagsspelaren Anders Svensson.

"Vi har starka åsikter om sporten"

De två podcastformaten är en del av DBET växande satsning på eget svenskt sportinnehåll. Ambitionen är att låta etablerade profiler från fotbolls- och hockeyvärlden komma närmare fansen genom återkommande innehåll med tydligt fokus på den svenska sportpubliken.

Mike Helber:

”Hockey skapar diskussion varje vecka, oavsett om det handlar om vad som händer i SHL och HockeyAllsvenskan eller om svenska spelare som gör avtryck i NHL. Uffe och jag har båda starka åsikter om sporten, så jag ser verkligen fram emot att ha de här samtalen varje vecka och ge hockeyfansen något som de verkligen kommer att uppskatta att lyssna på.”

Uffe Bodin:

”Det finns alltid något nytt att diskutera inom svensk hockey. Tanken med All in Hockey är att verkligen gå på djupet i de här historierna, samtidigt som samtalen ska vara livliga och underhållande. Mike och jag har olika perspektiv på sporten, vilket jag tror kommer att leda till många riktigt intressanta diskussioner.”

Marcus Adler, Director på DBET, säger:

”Responsen på vårt fotbollsinnehåll har visat oss att det finns ett stort intresse bland svenska sportfans för starka personligheter och initierade diskussioner kring de sporter de bryr sig om. Hockey var därför ett naturligt nästa steg för oss. Med Mike och Uffe tillsammans, och med distributionen via Hockeysverige.se och HockeyAllsvenskan, tror vi att All in Hockey har potential att nå en mycket stor publik.”

DBET plattform lanserades i augusti 2024 och fortsätter att växa på den svenska marknaden genom sin digitala närvaro. Varumärket fortsätter samtidigt att stärka sin position i Sverige med fokus på kvalitet, transparens och ansvarsfullt spelande.

OM IMMENSE GROUP

Immense Group är ett underhållningsföretag med flera varumärken och verksamhet på reglerade europeiska marknader. I koncernens portfölj ingår Videoslots, Mr Vegas, Kungaslottet, Mega Riches, Mega Fortune och DBET, samlade under en gemensam företagsstruktur med fokus på långsiktig tillväxt.

Immense Group arbetar för att erbjuda säker digital underhållning av hög kvalitet genom etablerade varumärken, ansvarsfull produktutveckling och ett tydligt fokus på spelarskydd på samtliga marknader där koncernen är verksam.