SHL

Uppgifter: Han blir Björklövens sista back

Publicerad 23 juli 2026 13:00
Simon Eld
Simon Eld
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Den åttonde och sista backen är på plats i Björklövens lagbygge. Enligt Expressen ansluter 33-årige Josiah Didier efter närmre 600 matcher i AHL.

Josiah Didier flyttar till Sverige.
Josiah Didier flyttar till Sverige.
Foto: AP Photo/Matt Slocum

Marcus Björk, Linus Cronholm, Anton Malmström, Lucas Ekeståhl Jonsson, Topi Niemelä, Alfred Barklund och Tarmo Reunanen. 

Dessa har, fram till nu, varit de uppskrivna IF Björklöven-backarna inför återkomsten i SHL. Den åttonde, och sista, kommer att bli den 33-årige amerikanen Josiah Didier, enligt Expressen.

Sportchefen Per Kenttä väntas presentera värvningen närmsta veckan. En värvning som bockar av defensiv styrka och storlek. Två saker som "Löven" letar i till denna sista pusselbit på backsidan. 

Josiah Didier, nu på 101 kg och 191 centimeter, kom fram hos University of Denver och gjorde sina första AHL-matcher redan under 2014/15. Detta efter att han valts av Montréal Canadiens i fjärde rundan av NHL-draften 2011. Trots att totalt tolv år gjorts i farmarligan har ingen NHL-chans kommit, vilket gjort att antalet AHL-matcher nått närmre 600. 

Under fyra år, i två olika lag mellan 2021 och 2025, var Didier även lagkapten i AHL. Detta blir första gången han backen spelar utanför Nordamerika. 

Source: Josiah Didier @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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