Uppgifter: Han blir Björklövens sista back

Josiah Didier flyttar till Sverige.

Foto: AP Photo/Matt Slocum

Marcus Björk, Linus Cronholm, Anton Malmström, Lucas Ekeståhl Jonsson, Topi Niemelä, Alfred Barklund och Tarmo Reunanen.

Dessa har, fram till nu, varit de uppskrivna IF Björklöven-backarna inför återkomsten i SHL. Den åttonde, och sista, kommer att bli den 33-årige amerikanen Josiah Didier, enligt Expressen.

Sportchefen Per Kenttä väntas presentera värvningen närmsta veckan. En värvning som bockar av defensiv styrka och storlek. Två saker som "Löven" letar i till denna sista pusselbit på backsidan.

Josiah Didier, nu på 101 kg och 191 centimeter, kom fram hos University of Denver och gjorde sina första AHL-matcher redan under 2014/15. Detta efter att han valts av Montréal Canadiens i fjärde rundan av NHL-draften 2011. Trots att totalt tolv år gjorts i farmarligan har ingen NHL-chans kommit, vilket gjort att antalet AHL-matcher nått närmre 600.

Under fyra år, i två olika lag mellan 2021 och 2025, var Didier även lagkapten i AHL. Detta blir första gången han backen spelar utanför Nordamerika.