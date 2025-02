Uppgifter: Han kan ta över Leksand

Leksand ska ha en renodlad huvudtränare i båset till nästa säsong.

Nu rapporterar Sportbladet att Johan Hedberg är klubbens huvudspår i jakten.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån (Montage)

Johan Hedberg kan komma att återvända till Leksand.

Enligt Sportbladet är 51-åringen SHL-klubbens huvudspår i jakten på en huvudtränare till nästa säsong.

Hedberg har ett långt förflutet i Leksand som spelare, där han elitseriedebuterade under säsongen 1992/93 och totalt spelade 185 matcher för klubben under sju säsonger. Under sin tränarkarriär har Hedberg varit målvaktstränare i San Jose samt huvudtränare i Mora och Örebro, innan han inför denna säsongen anslöt på ett ettårskontrakt som assisterande tränare till Färjestad.

Mikael Karlbergs framtid i Leksand är oviss

Under gårdagen rapporterade Falu-Kuriren att assisterande tränaren Mikael Karlbergs framtid i klubben är oviss, då han själv är ute efter ett huvudtränarjobb.

– Jag har sagt att jag vill bli huvudtränare. Vi får se vart det tar vägen. Om vi ska vara kvar här eller om ”Tjomme” vill testa något nytt. Vi har alltid haft en rätt bra dialog jag och Thomas. Det är rätt naturligt tycker jag. De flesta som är assisterande som är på väg fram siktar uppåt, sade Karlberg till tidningen.

Enligt Sportbladet ska Karlberg ha fått besked av Leksand att han kommer att få fortsätta som assisterande tränare i klubben, om han skulle välja att nyttja sitt optionsår och förlänga sitt avtal. Karlberg har valt att inte nyttja den optionen, enligt Sportbladet.

Den assisterande tränaren David Printz har kontrakt med Leksand över säsongen 2025/26, medan Charles Berglunds kontrakt löper ut efter säsongen.