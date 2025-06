Uppgifter: Stjärnan erbjuden lukrativt kontrakt

André Petersson har, enligt uppgifter, ett erbjudande från HV71 på bordet.

Samtidigt uppger nu Aftonbladet att stjärnan fått ett lukrativt kontraktsförslag av Sparta Prag.

André Petersson i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån/Martin Sekanina.

I slutet av maj uppgav Expressen att både Lugano och Sparta Prag visat intresse för André Petersson. Detta då SHL-stjärnan fortfarande stod inför en oviss framtid efter att kontrakt med HV71 gått ut, utan att klubben meddelat en förlängning.



Tidningen skrev då även att det fanns ett kontraktserbjudande att ta ställning till från HV71, men sedan har det varit tyst – fram till nu.



– Vi har haft lite dialog från och till under våren som sagt och vi har fortfarande ingenting direkt att kommunicera frågan där. Det är statusen, säger sportchefen Björn Liljander i en intervju med Expressen under tisdagen.



Strax efter detta kommer sedan nya uppgifter från Aftonbladet.



”Den högerfattade forwarden har erbjudits ett riktigt lukrativt kontrakt av tjeckiska storklubben Sparta Prag. En källa hävdar att det handlar om nära dubbla pengarna jämfört med HV:s bud”, skriver man under förmiddagen, men nämner samtidigt att även Linköpings drömnamn, Jakub Vrana, finns på önskelistan.

Erbjuden prestationsbaserat kontrakt

André Petersson ska enligt uppgifter ha haft ett kontrakt i HV71 värt 250 000 och 300.000 kronor i månaden, men Expressen har tidigare skrivit att det nya erbjudandet innehåller prestationsbaserade parametrar, vilket skulle innebära en rejäl lönesänkning i grunden.



Den 34-årige forwarden stod under 2024/25 för 24 poäng (14+10) på 40 matcher i grundserien samt sex poäng (5+1) på sex matcher i kvalet mot MoDo. Detta efter att hans framtid blivit en stor snackis då agenten stått för ett utspel på X. Därefter petades Petersson som lagkapten, men blev kvar under sitt sista kontraktsår.