Uppgifter: Helber lämnar förbundet – för LHC

Broc Little är klar som sportchef.

Nu uppger Aftonbladet att LHC även förstärker upp med Mike Helber, den tidigare klubbchefen under många år i föreningen.

För närvarande arbetar Helber på förbundet, en roll han väntas lämna.

Mike Helber tillbaka i LHC? Foto: Bildbyrån

Linköping sparkade Peter Jakobsson och plockade in tidigare spelarna Jonas Junland och Broc Little som ny sportchefsduo. Sedan tidigare i veckan står det klart att Little fortsätter i två säsonger till. Därtill väntas man peta Mikael ”Musse” Håkanson till att bli assisterande tränare för att i stället anställa Ante Karlsson som ny huvudtränare.

Enligt Aftonbladet agerar LHC ytterligare och tar nu in en återvändare i form av Mike Helber. Han gjorde mer än ett decennium som klubbchef för östgötarna tidigare och kommer nu från en roll på förbundet som en slags sportchef.