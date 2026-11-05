Uppgifter: Här är Timrå-målvaktens val

Jacob Johansson ser ut att förlänga med Timrå. Foto: Bildbyrån

Timrå IK har nio spelare med utgående kontrakt efter säsongen. En av de är nyckelspelaren och målvakten Jacob Johansson, som inlett säsongen strålande för Mikael Gaths gäng.

Mitt under landslagsuppehållet kommer nu ett glädjebesked för Timrå, enligt kvällstidningens uppgifter.

Johansson förlänger med Timrå

Jacob Johansson har haft intresse på sig från bland annat andra SHL-klubbar. Nu ska dock Johansson och Timrå vara i långt gångna förhandlingar om en förlängning.

– Vi är väl inte i mål, ingenting är skrivet, men vi jobbar på det, säger Kent Norberg i en kommentar till Expressen.

Det nya kontraktet ska vara på två år.

Jacob Johansson kom till Timrå från Linköping HC inför säsongen 2020/2021 i Hockeyallsvenskan. Han gör nu sin sjunde säsong i den röda tröjan och det ser alltså ut att bli ytterligare två. Han gör hittills sin bästa säsong i Timrå med en räddningsprocent på över 92 för tillfället.