Uppgifter: Stannar i HV71

Hampus Eriksson anslöt till HV71 under säsongen och uppges få nytt förtroende.

Enligt Expressen skriver centern ett nytt kontrakt för att stanna i HV.

Hampus Eriksson får ett nytt tvåårskontrakt i HV71.

2024 vände Hampus Eriksson hem till Sverige och skrev på för Vimmerby i HockeyAllsvenskan. Där stod han för en stark säsong med 29 poäng på 46 matcher och kom tvåa i lagets interna poängliga. Till årets säsong värvades han till Nybro Vikings och fick en stor roll som lagets ledande center. Han gjorde tio poäng på 19 matcher i Nybro men i höstas fick han chansen i SHL.

Hampus Eriksson värvades nämligen till HV71 medan laget hade kris med flera skador på centersidan. Eriksson skadades däremot själv efter två matcher i HV-tröjan och missade sedan ett par månaders spel. Han återvände sedan i januari och var sedan en breddspelare för HV71 under resten av SHL-säsongen. Han noterades fyra poäng på 20 matcher i HV men kontraktet löpte nu ut då han endast skrev på för årets säsong.

Hampus Eriksson skriver tvåårskontrakt med HV71

Nu ser dock Hampus Eriksson ut att få fortsatt förtroende i HV71.

Expressen uppger under lördagen att Eriksson har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt för att stanna kvar i HV. Hampus Eriksson väntas då kunna ta en roll som center i lagets fjärdekedja och vara en nyttig rollspelare för de kommande åren. Med 29-åringen sajnad på ett nytt avtal har HV71 nu 13 forwards kontrakterade inför säsongen 2026/27.

Hampus Eriksson har Valbo HC som moderklubb och spelade i Brynäs som junior. Där var han ombytt i två SHL-matcher men lämnade Brynäs 2016 för spel i Nordamerika. Han gjorde en säsong i juniorligan NAHL och flyttade sedan vidare för spel i collegeligan NCAA. Efter fem säsonger på college återvände Eriksson till Europa och spelade två säsonger i Österrike innan flytten hem till Sverige 2024. Nu verkar centern också göra sig bofast som en SHL-spelare i HV71.

