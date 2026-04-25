Prenumerera

Logga in

Uppgifter: Stannar i HV71

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Hampus Eriksson anslöt till HV71 under säsongen och uppges få nytt förtroende.
Enligt Expressen skriver centern ett nytt kontrakt för att stanna i HV.

Hampus Eriksson. HV71.
Hampus Eriksson får ett nytt tvåårskontrakt i HV71. Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

2024 vände Hampus Eriksson hem till Sverige och skrev på för Vimmerby i HockeyAllsvenskan. Där stod han för en stark säsong med 29 poäng på 46 matcher och kom tvåa i lagets interna poängliga. Till årets säsong värvades han till Nybro Vikings och fick en stor roll som lagets ledande center. Han gjorde tio poäng på 19 matcher i Nybro men i höstas fick han chansen i SHL.

Hampus Eriksson värvades nämligen till HV71 medan laget hade kris med flera skador på centersidan. Eriksson skadades däremot själv efter två matcher i HV-tröjan och missade sedan ett par månaders spel. Han återvände sedan i januari och var sedan en breddspelare för HV71 under resten av SHL-säsongen. Han noterades fyra poäng på 20 matcher i HV men kontraktet löpte nu ut då han endast skrev på för årets säsong.

Hampus Eriksson skriver tvåårskontrakt med HV71

Nu ser dock Hampus Eriksson ut att få fortsatt förtroende i HV71.

Expressen uppger under lördagen att Eriksson har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt för att stanna kvar i HV. Hampus Eriksson väntas då kunna ta en roll som center i lagets fjärdekedja och vara en nyttig rollspelare för de kommande åren. Med 29-åringen sajnad på ett nytt avtal har HV71 nu 13 forwards kontrakterade inför säsongen 2026/27.

Hampus Eriksson har Valbo HC som moderklubb och spelade i Brynäs som junior. Där var han ombytt i två SHL-matcher men lämnade Brynäs 2016 för spel i Nordamerika. Han gjorde en säsong i juniorligan NAHL och flyttade sedan vidare för spel i collegeligan NCAA. Efter fem säsonger på college återvände Eriksson till Europa och spelade två säsonger i Österrike innan flytten hem till Sverige 2024. Nu verkar centern också göra sig bofast som en SHL-spelare i HV71.

Source: Hampus Eriksson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen