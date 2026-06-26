Uppgifter: Gällstedt kan lämna Brynäs

Niklas Gällstedt kan lämna Brynäs efter kommande säsong. Foto: Bildbyrån

Niklas Gällstedt blev stor hjälte i Gävle när han 2023/2024 tog Brynäs tillbaka till finrummet efter att ha vunnit den hockeyallsvenska finalen mot Djurgården . Året därpå blev det återigen succé när Brynäs vann grundserien i SHL och tog sig till SM-final som nykomling.

Gällstedt har kontrakt med Brynäs över ytterligare två säsonger. Kommande säsong kan dock bli hans sista, trots två år kvar. Enligt Expressens uppgifter har Gällstedt nämligen aviserat till klubbledningen att han vill söka nya utmaningar utomlands efter den kommande säsongen. Niklas Gällstedt har dock ingen klausul i kontraktet som gör det möjligt, men Brynäs ska inte vara villiga att sätta stopp för sin huvudtränare om det är så att han vill röra på sig.

Niklas Gällstedt har en lång erfarenhet av jobb som assisterande tränare i Schweiz i Kloten Flyers, EHC Kloten SC Rapperswil-Jona Lakers och EV Zug. Säsongen 18-19 var han även assisterande i tyska Wolfsburg.