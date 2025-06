Uppgifter: Ekonomiskt superresultat för Frölunda

17 miljoner kronor plus. Det uppges vara Frölunda Hockeys starka resultat för 2024/25, uppger Göteborgs-Posten.

Mats Grauers och Frölunda Hockey kan se tillbaka på ett starkt år både på och utanför isen. Foto: Bildbyrån

På isen hade Frölundas herrlag ännu en säsong där man fastnade i semifinalen efter att ha slagits ut av de blivande mästarna Luleå. Damlaget bärgade dock sitt första SM-guld efter att besegrat just Luleå i finalen.

Utanför isen ser klubben ut att bli en stor vinnare.

Göteborgs-Posten kommer nämligen med uppgifter om att klubben under måndagen kommer att presentera ett rejält plusresultat. Enligt tidningen ska klubben gått plus med hela 17 miljoner kronor under säsongen, något som i så fall innebär att man kommer att ha över 100 miljoner kronor i eget kapital.

– Det gångna året har väldigt bra för vår del och på måndag kommer vi att presentera de exakta siffrorna, säger Frölundas ordförande Mats Grauers till GP.

Bakom det positiva resultatet ska det finnas två huvudsakliga anledningar. Dels att herrlaget sålt ut 24 hemmamatcher under säsongen medan damlaget satte nytt publikrekord, dels att klubben genomfört planerade kostnadsreduceringar.

De ökade tillgångarna gör att klubben förväntas investera mer i verksamheten, både vad gäller spelarbudget, anställningar och förbättrade faciliteter.