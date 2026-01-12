Uppgifter: FBK-centern överens med Rögle

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under gårdagen uppgav VF att Rögle vill värva Joel Kellman direkt fån Färjestad. Nu menar Expressen att parterna är överens inför nästa säsong.

Joel Kellman är på väg till Rögle inför nästa säsong. Foto: Bildbyrån/Pär Bäckström (montage).

Att Joel Kellman funnits på marknaden till 2026/27 har inte varit en hemlighet särskilt länge. Men nu, efter att att det tisslat och tasslats under hösten har temperaturen kring centerns framtid i Färjestad ökat.

Värmlands Folkblad rapporterade under söndagen att Rögle varit där och ryckt i form av ett erbjudande, och nu kommer mer konkreta uppgifter från Expressen.

Tidningen uppger under måndagseftermiddagen att den 31-årige FBK-centern har kommit överens med Rögle efter helgens rykte. Uppgifterna pekar dessutom att det ska handla om ett längre kontrakt för Kellman, som därmed är på väg till sin sjätte SHL-klubb i karriären.

Kellman sitter på ett utgående kontrakt

Joel Kellman, som inledde sin resa i Karlskrona, får därmed betydligt närmare hem än vad han haft i Karlstad. Samtidigt blir det en chans att ställa om efter att 2025/26 inte blivit som han eller Färjestad önskat.

Kellman har ett utgående kontrakt till sommaren och får därmed igenom en smidig övergång till Rögle.

Sedan tidigare har SM-guldvinnaren från 2023 representerat HV71, Karlskrona, Brynäs, Växjö och Färjestad i SHL.

Source: Joel Kellman @ Elite Prospects