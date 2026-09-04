Uppgifter: Hetaste alternativet – kan ersätta Fröberg

Thomas Fröberg kommer att lämna Luleå Hockey.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Med Thomas Fröberg som sportchef säkrade Luleå Hockey sitt första SM-guld sedan 1996. Ändå står vi nu i en verklighet där kommande säsong blir 59-åringens sista i rollen. Beskedet kom under torsdagen och följdes med en förklaring där Fröberg menade att han tackat nej med hänvisning till sin familjesituation.

– Utifrån min familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden, har jag valt att tacka nej till en fortsättning, sa han själv på lagets sajt.

Friktionsfritt har det dock inte varit. Åtminstone utifrån de uppgifter NSD nu kommer med när de redogör för spelet bakom kulisserna.

Tidningen, som tidigare rapporterat om ett internt missnöje med Thomas Fröbergs ledarskap, menar att Luleå tidigare övervägt att utnyttja en option för att stryka sportchefens sista kontraktsår. Detta var under senhösten, och anledningen till att SHL-klubben då inte agerade var att det inte skulle se bra ut med ytterligare ett byte på stolen.

– Om situationen varit annorlunda för Thomas hade läget varit ett annat, svarar klubbdirektören Per Ekervhen i tidningen.

Hetaste alternativet som ersättare till Fröberg

Så vad händer nu då? Jo, enligt NSD finns det ett gäng potentiella ersättare till Thomas Fröberg.

Hetast alternativet ska vara Karl Fabricius som tidigare jobbat som utvecklingschef i Luleå. Tidningen nämner dock också Niklas Olausson och Fredrik Glader som personer klubben överväger. Fabricius har jobbat på SEB sedan 2024, medan den nu 40-årige Niklas Olausson spelade för Luleå så sent som under 2023/24.

Fredrik Glader har tidigare tränat juniorer och SDHL-laget i Luleå, men var också sportchef i MoDo en kort sväng, innan tränaruppdrag i Norge och Tingsryd avlöst varandra. Till 2026/27 bytte 49-åringen från Malmberget en huvudtränarroll i Narvik mot ett uppdrag som assisterande i Vålerenga.

NSD menar dock att denne "ersättare" skulle jobba intill Ulf Engman som i sin tur troligen befordras till sportchef.