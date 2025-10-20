Dennis Hall, 36, har gjort succé i Hockeyallsvenskan med Karlskoga – men nu kan huvudtränaren vara på väg bort från klubben. Enligt uppgifter till Expressen ska Hall vara en av toppkandidaterna för huvudtränar-jobbet i Luleå.

Dennis Hall kan vara på väg norrut. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Jakten på en ersättare för Thomas ”Bulan” Berglund fortsätter.

Det har tidigare ryktats om Rikard Grönborg, som presenterats som Tre Kronors nya förbundskapten. Även Skellefteås assisterande tränare Pierre Johnsson har varit på tapeten, men 42-åringen har klargjort att han blir kvar i Skellefteå.

Nu viskas det om att Luleå ska vara i samtal med ytterligare en kandidat, nämligen Karlskogas huvudtränare Dennis Hall. Enligt uppgifter till Expressen ska Luleås sportchef Thomas Fröberg ha träffat den Hockeyallsvenska succétränaren. Ingenting ska vara klart i dagsläget, men Luleå har som ambition att ha presenterat en ny huvudtränare innan 2026.

Coach of the year

Dennis Hall tog över Karlskoga 2023 och har under sin tid i klubben förvandlat laget till ett topp-lag i Hockeyallsvenskan. Under fjolårssäsongen fick Hall utmärkelsen ”Coach of the year”, efter uttåget i semifinal.

Hall ska också ha dragit på sig intresse från SHL-klubbarna Växjö och Färjestad efter förra säsongen.