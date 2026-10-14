Uppgifter: Luleå vill säkra upp talangen – i förtid

Luleå vill säkra upp David Lövgren på ett kontrakt.

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Redan under försäsongen hyllades 19-årige David Lövgren för sitt sätt att knacka på A-lagsdörren i Luleå. Detta trots att han, likt Casper Juustovaara Karlsson inte är den längsta spelaren där ute på isen.

– Har man en bra skalle och håller upp blicken kan man undvika många problem och han har bevisat att han klarar av det här. Det är bara att hoppas att skadeproblemen som har bromsat hans utveckling under junioråren är historia, sa assisterande tränaren Antti Alamäki till NSD.

Nu, efter det första inhoppet i SHL, kommer tidningen med uppgifter om löftets framtid.

NSD menar att Luleå vill säkra upp den JVM-aktuelle spelaren i förtid. Det då man planerar att erbjuda ett seniorkontrakt innan 100 spelade minuter i högstaligan. Gränsen då klubbarna annars behöver göra just detta.

– Både han och de vill och det kommer säkert att lösa sig. Sedan får vi se om blir nu eller om när han kommer upp i 100 minuter. Det är ingen stress, kommenterar David Lövgrens agent Marcus Isaksson till tidningen.

Luleås plan för David Lövgren

Enligt NSD ska det handla om ett längre kontrakt för David Lövgren, som börjar gälla 2027. Planen är också att centern ska fortsätta att spela juniorhockey fram till dess, åtminstone i första hand.

Lövgren fick spela 3:37 minuter i det där inhoppet mot Skellefteå, och står samtidigt på elva poäng (2+9) över sex matcher med U20. Förra året blev det 43 (14+29) på 41 framträdanden.

– Att vända bort motståndare är en av mina styrkor och jag är inte rädd för att ha någon i ryggen, men jag försöker vara snabb i både tanken och fötterna och undvika att hamna i problem, har Lövgren tidigare sagt om det fysiska spelet.

I slutet av augusti var löftet även en av spelarnas som testades av Magnus Hävelid i Juniorkronorna. Luleå-talangen lämnade samlingen med tre assist över de fyra matcherna och kan därmed ha stärkt sina JVM-aktier. Det var matcher som följde upp landslagsdebuten i fjol, då i U19-truppen.