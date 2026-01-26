Uppgifter: Där spelar Växjö-målvakten nästa år

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter fem raka säsonger i Växjö Lakers har Adam Åhman gjort sitt val.

Enligt Expressen är målvakten överens om en fortsättning i sin nuvarande klubb.

Adam Åhman förväntas förlänga med Växjö Lakers. Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Under säsongen 2025/2026 har den 26-årige målvakten gjort 23 matcher med en räddningsprocent på 90.2%, vilket gör han till en av ligans bästa målvakter. Enligt uppgifter till Expressen ska Åhman och Växjö vara överens om en fortsättning ihop.

En förlängning med Adam Åhman innebär att Växjö Lakers behåller sitt nuvarande målvaktspar. Därmed bildar Åhman och Ludvig Persson lagets målvaktsduo även kommande säsong.

Målvakten, som har ett SM-guld med Växjö, spelar för ett lag som i år ligger på en stabil fjärdeplats med bara en poäng upp till trean Rögle. Därmed har han och laget ett slutspel att se fram emot till våren.