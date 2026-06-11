Får vi se Oskar Drugge i Västervik igen? Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Fem år har gått sedan Oskar Drugge packade sin trunk och lämnade Sverige. Men nu, när kontraktet i danska Sønderjyske gått ut, kan det bli aktuellt att vända hem. Enligt VT gör nämligen Västervik ett rejält försök att värva den 33-årige backen.

Enligt tidningen ska en del faktorer återstår. Bland annat att ordna ett civilt jobb åt Drugge, som skulle vända hem med sambo och två barn. Klubben är dock nära till hands, trots att rötterna finns i Luleå.

Oskar Drugge kom till Västervik första gången 2015. Då inhämtad från Kallinge/Ronneby. Flytten gav en chans i Vita Hästen och Hockeyallsvenskan, men Drugge återvände och blev kvar till 2018, under resan i andradivisionen. Denna gång kallade Timrå och SHL. Den högerfattade backen trillade ur med klubben och flyttade vidare till AIK innan Västervik kallade igen.

Bekräftar kontakt: "En stark profil i staden"

Under de fem senaste säsongerna har Drugge representerat Herning Blue Fox, Aalborg Pirates, Vienna Capitals och SønderjyskE. Både 2023 och 2024 blev backen också dansk mästare. Första året som poängbästa back i ligan.

2025/26 bidrog Drugge med tre mål och 39 assist för SønderjyskE.

– Jag vet inte. Jag har inget lag klart än och har väl egentligen fortfarande hopp om att spela vidare utomlands. Men vi får se. Vi ska vara i Västervik över sommaren i alla fall, svarar Drugge själv när VT ringer.

– Du får väl skriva att fansen får samla in 500 000 kronor om det ska vara aktuellt. Haha, nejdå, men vi får se vad som händer, fortsätter han.

Sportchefen Victor Öhman bekräftar samtidigt kontakt med backen.

– Drugge är en stark profil i staden och har gjort det fantastiskt bra i Danmark de senaste åren. Skulle det finnas en möjlighet att få hem honom igen är det klar vi vill undersöka den och försöka göra allt vi kan för att hitta en lösning som fungerar för alla, säger Öhman till VT.