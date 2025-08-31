Uppgifter: Brynäs jagar NHL-backen

Calvin De Haan är på väg till Brynäs. Den 34-årige NHL-backen är SHL-klubbens huvudspår, uppger Expressen.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images.

Brynäs är redan det SHL-laget med mest NHL-rutin. Nu verkar det som att ett annat välmeriterat namn är på väg in till klubben. Enligt Expressen är Gävlelaget nära på att göra klart med Calvin De Haan.

Backen har gjort tio raka säsonger där det enbart blivit spel i NHL. Totalt har han samlat ihop till 679 matcher i grundserien och 38 matcher i Stanley Cup-slutspelet. Under karriären har veteranen representerat klubbar som New York Islanders, Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning och nu under den senaste säsongen Colorado Avalanche och New York Rangers.

Till hösten verkar det däremot som att 34-åringen blickar mot Europa.

Där Brynäs alltså ska vara ett hett spår. SHL-klubben har under försäsongen dragits med skadeproblem på just backsidan. I nuläget har de bara sex backar under kontrakt, exklusive Simon Bertilsson som är långtidsskadad. Något som gör att Johan Alcén är på jakt efter ett tillskott.

Brynäs har just nu sammanlagt 3 795 NHL-matcher utspridda över spelarna i sitt lag. Med Calvin De Haan skulle de alltså landa på en bit över 4 000 matcher i ligan.

Source: Calvin de Haan @ Elite Prospects