Björn Wettergren tycker att Emil Larsson fick ett för hårt straff. Foto: Bildbyrån/TV4 (montage)

Det var i inledningen av den andra perioden mellan Nybro Vikings IF och MoDo Hockey i måndagens hockeyallsvenska match som Emil Larsson tacklade Nybros Emil Holm hårt i ryggen i sarghörnet. Domarnas bedömningen blev fem minuter plus game för Larsson. Samtidigt som Holm inte kunde fullfölja matchen.

Efterspelet har handlat mycket om det var rätt straff, och Holms ansvar att vara förberedd på tacklingen. Nu uttalar sig Hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren om situationen.

"Domarna gick lite väl långt"

I en intervju med Örnsköldsviks Allehanda berättar Björn Wettergren om domarnas syn på situationen.

– Vi har konstaterat att det är en vattendelare. Det är en tuff smäll med ett olyckligt utfall. Sen är diskussionen för oss, är det en utvisning? Ja det är det, säger domarchef Björn Wettergren.

Wettergren menar att det i grund och botten handlar om två eller fem minuter, och har man landat i det sistnämnda måste det bli matchstraff. Samtidigt tycker han att utfallet blev i hårdaste laget.

– Vi har pratat om det och har sagt att vi tycker domarna gick lite väl långt. Jag har lyssnat på situationen i dag och det finns saker som vi kan ta lärdom av. Men vi har lyxen att utvärdera i efterhand, det har inte domarna på isen på samma sätt, säger Wettergren.

Incidenten skickades till Players Safety Group, som inte valt att göra någon anmälan på Larsson.

Modo vann till slut matchen med 3-2 efter ett sent avgörande från Jacob Bjerselius.