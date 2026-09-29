SHL

Därför missar HV-målvakten kvällens match

Publicerad 29 september 2026 15:50
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

HV71 gästar Björklöven under tisdagskvällen. Då får laget klara sig utan Felix Sandström.

Felix Sandström startade premiären mot Malmö Redhawks för HV71. Därefter har Herman Liv vaktat kassen de två senaste matcherna, där han gjorde succé i SHL-debuten mot Skellefteå, men hade det tuffare i lördags mot Växjö Lakers.

Därför trodde nog många att det åter var dags för Felix Sandström att få chansen i HV-målet. Nu ser Herman Liv ut att få en tredje raka start. Hans kollega missar nämligen matchen mot IF Björklöven i Umeå. 

Felix Sandström är skadad

HV-målvakten har drabbats av en lättare överansträngning och prognosen är just nu dag till dag. Det meddelar lagets läkare Jonas Kalman i ett meddelande till Jönköpings-Posten

HV71 har inlett säsongen med tre poäng på tre matcher och parkerar för närvarande på en elfte plats i SHL-tabellen. 

Source: Felix Sandström @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

HV71Felix Sandström