Därför missar HV-målvakten kvällens match

Felix Sandström startade premiären mot Malmö Redhawks för HV71. Därefter har Herman Liv vaktat kassen de två senaste matcherna, där han gjorde succé i SHL-debuten mot Skellefteå, men hade det tuffare i lördags mot Växjö Lakers.

Därför trodde nog många att det åter var dags för Felix Sandström att få chansen i HV-målet. Nu ser Herman Liv ut att få en tredje raka start. Hans kollega missar nämligen matchen mot IF Björklöven i Umeå.

Felix Sandström är skadad

HV-målvakten har drabbats av en lättare överansträngning och prognosen är just nu dag till dag. Det meddelar lagets läkare Jonas Kalman i ett meddelande till Jönköpings-Posten .

HV71 har inlett säsongen med tre poäng på tre matcher och parkerar för närvarande på en elfte plats i SHL-tabellen.