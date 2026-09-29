Matchen mellan Brynäs IF och Luleå Hockey i Gävle hade knappt dragit ingång innan gästernas kapten Erik Gustafsson täckte ett skott som träffade illa på högra handleden. Gustafsson satt kvar en stund i båset, men smärtan blev värre och han tvingades ut i omklädningsrummet, och återvände aldrig till spel.

– Jag kunde inte hålla i klubban, så det gick inte att spela vidare, berättar han för Piteå Tidning.

Luleå-kaptenen borta en månad

Efteråt har det konstaterats att Gustafsson drabbats av en fraktur på handleden, och han missar därför cirka en månads spel. Luleå-kaptenen är dock fast bestämd att komma tillbaka snabbt, även om skadebeskedet var tungt att få.

– Det känns bittert att skada mig precis när försäsongen, som kändes evighetslång, var slut och det roliga hade börjat. Det fick mig att säcka ihop i ett par dagar. Man får samtidigt ha lite perspektiv när sådana här saker händer. Det kunde varit betydligt värre. Det är bara handleden och den kommer läka. Allt annat fungerar som det ska. Jag har bestämt mig för att göra jobbet i gymmet, så att jag är i kanonform när handleden är okej, och började träna i måndags, säger Gustafsson.

Luleå förlorade matchen i Gävle med 4-2 och står på tre poäng efter tre spelade matcher. Ikväll gästar norrbottningarna rivalen Skellefteå AIK i Skellefteå Kraft Arena. Två lag som söker efter ett trendbrott då båda lagen kommer från två raka förluster.