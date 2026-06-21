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Uppgavs klar för Färjestad - vill stanna i USA

Publicerad 21 juni 2026 15:15
Martin Jansson
Martin Jansson
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David Spacek har målats upp som en potentiell värvning av Färjestad. Nu skriver Värmlands-Folkblad däremot att tjecken vill stanna i Nordamerika - och att en övergång är osannolik.

David Spacek ser inte ut att ansluta till Färjestad än på ett tag.
David Spacek ser inte ut att ansluta till Färjestad än på ett tag.
Foto: REUTERS/David W Cerny

Det var under helgen som Hockeynews skrev att David Spacek är klar för Färjestad BKoch kan presenteras inom kort. Nu skriver däremot VF-sporten att tjecken vill stanna i Nordamerika. Någon övergång till Färjestad är just nu inte trolig, enligt tidningen.

Backen har målats upp som en spetsvärvning för värmlänningarna.

Färjestad letar just nu efter en toppback som kan spela i ett första backpar. Men sökandet kan alltså fortgå än längre. Det kan nu dröja en bit in i juli då NHL:s free agency drar igång den 1 juli. Efter det kommer sedan klubbarna få en tydligare bild av vilka spelare och inte som får nya avtal i Nordamerika.

David Spacek debuterade i NHL den här säsongen då han gjorde två matcher för Minnesota Wild. I övrigt har han enbart spelat i AHL under sin tid i USA. På meritlistan finns ett VM-guld med Tjeckien samtidigt som han även spelade i OS för nationen tidigare under våren.

Det återstår nu att se om en övergång till Sverige kan bli aktuell längre fram.

Source: David Spacek @ Elite Prospects

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