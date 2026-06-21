Uppgavs klar för Färjestad - vill stanna i USA

David Spacek ser inte ut att ansluta till Färjestad än på ett tag.

Foto: REUTERS/David W Cerny

Det var under helgen som Hockeynews skrev att David Spacek är klar för Färjestad BKoch kan presenteras inom kort. Nu skriver däremot VF-sporten att tjecken vill stanna i Nordamerika. Någon övergång till Färjestad är just nu inte trolig, enligt tidningen.

Backen har målats upp som en spetsvärvning för värmlänningarna.

Färjestad letar just nu efter en toppback som kan spela i ett första backpar. Men sökandet kan alltså fortgå än längre. Det kan nu dröja en bit in i juli då NHL:s free agency drar igång den 1 juli. Efter det kommer sedan klubbarna få en tydligare bild av vilka spelare och inte som får nya avtal i Nordamerika.

David Spacek debuterade i NHL den här säsongen då han gjorde två matcher för Minnesota Wild. I övrigt har han enbart spelat i AHL under sin tid i USA. På meritlistan finns ett VM-guld med Tjeckien samtidigt som han även spelade i OS för nationen tidigare under våren.

Det återstår nu att se om en övergång till Sverige kan bli aktuell längre fram.