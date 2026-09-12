BODIN: 14 SHL-lag – 14 potentiella genombrott

Ratad inför JVM – nu väntar ett stort genombrott

Finsk talang redo att explodera i SHL

Backbjässen som kan bli en mardröm att möta

Målskytten som kan skjuta Malmö uppåt

En 17-åring som vägrar vänta på sin tur

Det finns mycket charm i att en ny säsong står för dörren. Ovissheten, den sprudlande optimismen hos alla klubbar och spelare – och inte minst den spänning som finns kring vilka överraskningar som kan poppa upp i de olika ligorna.

Det är den dammen jag tänkte fiska i idag.

Inför varje säsong har jag för vana att titta igenom SHL-klubbarnas laguppställningar och försöka identifiera potentiella genombrottsmän i alla lag. Så också i år. Ett genombrott kan såklart mätas på olika sätt. Det kan handla om en ung spelare som, lite från ingenstans, kliver in och etablerar sig i SHL. Men likväl kan det handla om en spelare som redan har etablerat sig men tar nästa steg och i vissa fall blir en stjärna.

För att begränsa utbudet något har jag valt att fokusera på spelare födda 2002 eller senare. Dock ska det sägas att stora delar av den här listan utgörs av yngre spelare. Dels för att Sverige får fram väldigt bra juniorer just nu, dels för att det i mitt tycke är svårt att hitta riktigt spännande spelare i 22–23-årsåldern i SHL just nu. Antingen har de bästa redan lämnat för Nordamerika, eller så är medelklassen inte bra nog.

Men det är ett ämne för ett annat tillfälle...

Här är 14 SHL-lag och 14 potentiella genombrott: