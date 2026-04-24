Tyler Vesel har utgående kontrakt med Brynäs – samtidigt som hans tidigare klubb Björklöven har gått upp i SHL. Nu öppnar amerikanen för en återkomst till Umeå.

— Jag skulle helt klart lyssna om de hörde av sig, säger veteranen till Gefle-Dagblad.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Brynäs har ännu inte förlängt kontraktet med Tyler Vesel. Veteranen är nu utan kontrakt och har varit tydlig med att han vill stanna i Gävle. Däremot börjar tiden nu rinna ut för en ny överenskommelse. Johan Alcén har sagt att han vill avvakta – samtidigt som veteranen vill göra klart med något inför nästa säsong.

Därmed får en fortsättning i Brynäs ses som osannolik i nuläget.

— Om dom hör av sig inom kort, får vi titta på det. Men jag tror inte det kommer att hända, säger 32-åringen till GD.

Tyler Vesel öppnar för Björklöven

Samtidigt har hans tidigare klubb Björklöven gått upp i SHL. Efter 25 år i andra ligan är västerbottningarna nu tillbaka i högsta divisionen. Tyler Vesel har ett förflutet i klubben där han gjorde två säsonger mellan 2019 och 2021. Då var han en av lagets bästa spelare och gjorde bland annat 46 poäng på 51 matcher i grundserien sin sista säsong i klubben.

Sedan dess har han spelat för både HV71 och Brynäs i både Hockeyallsvenskan och SHL. Nu öppnar han också för en återkomst till Björklöven. Det samtidigt som det finns intresse även från utlandet.

— Såklart är det ett av mina gamla lag och man känner till staden och hur det fungerar där. Så jag skulle helt klart lyssna om dom hörde av sig, säger centern.

