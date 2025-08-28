Stjärnan åker hem – efter dödsfall i familjen

Ty Rattie väntas inte komma till spel i Linköpings tre avslutande försäsongsmatcher.

Detta då stjärnan reser hem till Kanada efter ett dödsfall i familjen.

Ty Rattie.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Linköping har tre försäsongsmatcher kvar mot Leksand, Djurgården och Malmö innan SHL-premiären mot Frölunda den 13 september.

Dessa matcher väntas stjärnan Ty Rattie inte komma till spel, då han under torsdagen reser hem till Kanada av familjeskäl.

”Ty Rattie kommer att vara borta från laget de kommande veckorna på grund av dödsfall inom familjen. Ty reser till Kanada under torsdagen och missar fredagens match mot Leksand samt sannolikt även nästkommande veckas matcher. Linköping Hockey Club står givetvis bakom Ty i denna tid och önskar honom och hans familj styrka”, skriver klubben på sin hemsida.

Den 32-årige forwarden har spelat i Linköping sedan 2022 och stod den gångna säsongen för 37 poäng (13+24) på 52 matcher för LHC. Med den noteringen slutade han på en tredjeplats i lagets interna poängliga. Totalt har Rattie producerat 165 poäng på 207 matcher under sina fem säsonger i SHL med Timrå och Linköping.