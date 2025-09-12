Viktor Lodin har stadgat sig, ska bli pappa och har slutat med alkohol. Efter att ha öppnat upp om sin mentala ohälsa i fjol är Färjestads stjärnforward redo att ta sig till nästa nivå – bättre än någonsin på isen.

– Det har varit en resa och jag tycker jag har hittat vägen fram nu, säger Lodin.

Viktor Lodin är redo för sitt livs säsong.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Efter att ha flackat runt lite under några säsonger så kändes det som att du fann någon slags harmoni i Färjestad och Karlstad. Kan du berätta lite grann hur livet där ser ut nu?

– Ja, det är bra tycker jag. Bra människor runt omkring, bra lagkamrater, bra vardag. Livet är väldigt bra, vi trivs väldigt bra, så det är väldigt kul.

Du har ju varit väldigt öppen med vad du har gått igenom tidigare i livet och det känns som att du har vänt det till det positiva nu. Hur viktigt är det här med att faktiskt må bra utanför isen för att kunna prestera på den?

– Ja, det är väldigt svårt långsiktigt att faktiskt vara på en toppnivå och vara en toppspelare och vara i ett topplag om man inte har alla bitarna på plats. Så det har varit en resa och jag tycker jag har hittat vägen fram nu.

Men nu såg jag på sociala medier att du ska bli pappa, så jag vill säga grattis till det såklart. Men överlag, vad betyder de här bitarna för dig? Familj, livspusslet faller på plats på något vis?

– Det är stora grejer och bara positivt. Det känns väldigt rätt och det känns som att det är lite det här jag velat under alla mina år att komma hit det här just nu. Så jag är jätteglad för det och fått full support från alla i laget och alla som jobbar runt omkring Färjestad.

Viktor Lodin slutade med alkohol inför den här säsongen.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Viktor Lodin om NHL: ”Drömmen finns alltid”

Och nu är vi spända på att se vad som händer med dig på isen också. 44 poäng i fjol, du var ju där uppe och nosade lite grann. Vad känner du kring den här säsongen? Finns det en växel till där att hämta?

– Jamen det tycker jag. Har väl lagt om lite grejer under sommaren som jag tror kan gynna mig inför säsongen. Så jag hoppas kunna komma upp en nivå till och leverera bättre. Det hade varit jäkligt skoj.

Du är fortfarande i en ålder där du skulle kunna vara attraktiv för NHL-klubbar. Du spelade en match för Ottawa, du var där ett år. Men är det fortfarande någon dröm som du när att kunna komma tillbaka till Nordamerika?

– Det är klart drömmen finns alltid att vara ordinarie där borta. Men mitt fokus ligger här och nu på att må bra och vara hundraprocentig för Färjestad. Den här säsongen och de år jag har sen, om den chansen skulle komma så absolut skulle det vara jättekul. Skulle det passa så hade det varit superkul.

Apropå att lägga om vanor, vi fick läsa att du har slutat dricka alkohol. Kan du beskriva lite som hockeyspelare, vad innebär det och vilka fördelar får man av att inte dricka alkohol?

– Ja vad innebär det… Det är ingen fest på helgerna och man är pigg på måndag morgon när man ska träna. Lite det att jag haft en bra sommar och kunnat vara pigg varje måndag och kunna köra på. Den här kontinuiteten under lång tid att träna på bra, det är väl det jag tror kommer att gynna mig.

