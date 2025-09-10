Nicklas Bäckström blev framröstad till mest trolig poängkung och MVP liksom bästa nyförvärv på SHL:s upptaktsträff i Stockholm. På scenen berättade han om sina förväntningar på säsongen.

– Det känns som att det är en positiv energi i staden och i laget, säger han.

Det är stora förväntningar på Nicklas Bäckström.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Se intervjun i videospelaren!

Nicklas, vi börjar hos dig. Välkommen tillbaka till Sverige. Hur är det att vara en SHL-spelare igen?

–Det känns bra. Det är kul att vara tillbaka. Jag är väldigt exalterad över säsongen.



Vi såg att det var du som tippades bli MVP i serien. Förra året stod vi här med nästan identiskt samtalsämne med en annan hemvändare. Då var det Jakob Silfverberg. Han levde upp till det och utsågs till MVP och kom topp fem i både skytteliga och poängliga. Hur känner du kring förväntningarna som ändå finns på dig?

–Jag såg listan. Ingen press, va?



Nej, exakt.

– Perfekt. Det är så klart att det är svårt att sätta ord vart man är som hockeyspelare. Men just nu fokuserar jag på att göra det så bra som möjligt och få laget så bra som möjligt uppe i Brynäs. Det ska bli kul.

Vi ska faktiskt ta upp en annan grafik här också. Där har vi ytterligare en lista över de bästa nyförvärven. Här ser vi två starka namn i topp (”Bäckis” och Magnus Hellberg). Känner du att det är rejäl press, Nicklas?

– Ja, alltså… Vad ska jag säga? Jag har inte så mycket att förlora, så jag försöker lägga det åt sidan. Men folk tycker och tänker, så kommer det alltid vara. Men det är väldigt kul att vara tillbaka. Kul att spela hockey igen och speciellt att göra det där jag startade.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Nicklas Bäckströms största utmaning inför SHL-comebacken

Nu när du har fått en försäsong och fått lite tävlingsmatcher, hur känner du att du står dig? Hur känns allting?

– Det känns bra. Vi har spelat några Champions Hockey League-matcher där också som har varit väldigt nyttiga mot bra lag. Det känns bra. Det är bara att bygga vidare.

Vad har varit den största utmaningen?

– Jag tror att… Jag skulle nog säga att lite annorlunda spelsystem. Det är lite större is. Man måste lära sig hur man en gång spelade ishockey när man var yngre igen. Det är lite såna saker som tar lite tid, men generellt sett så är det väldigt kul.

Har det varit svårare än vad du tänkte, just att anpassa dig till din gamla hockey?

– Ja, men borta i NHL är det ganska rakt spel och lite mindre utrymme såklart. Men här har du lite mer tid och lite mer åkning också.

Just där med mer tid känns det som att det borde kunna passa dig med den spelstilen du har och leta öppnande passningar och den typen av grejer.

–Hoppas det.



Vad tror du då?

– Jag tror det också.



Hur mycket spelade det in i ditt beslut att vända hem? Brynäs har fått hem väldigt starka hemvändare tidigare. Är det nånting som du har vägt in i ditt beslut här?

– Ja, kollar man på Brynäs resa de senaste två åren när de åkte ur och sen kom tillbaka så har de byggt upp nånting väldigt bra. Det kändes som att hela staden, inte bara spelarna, hela staden hoppade på det där tåget. Det känns som att det är en positiv energi i staden och i laget. Det hade så klart en stor inverkan, en stor grej att jag sa ja.



Just det där att det är en annan stämning, kanske känsla i stan, kunde du märka av det från Washington också?

– Ja, jag låg och följde dem på tv under slutspelet och så där. Både i Hockeyallsvenskan och SM-finalen förra året. Ja, men det kände man av.

Det här är väl en fråga som måste ställas, men vi får se vad du svarar. Men är du den sista pusselbiten som Brynäs behöver nu för att kunna ta det sista steget och faktiskt gå hela vägen?

– Jag tror att alla nya som kommer in kommer att vara otroligt viktiga. Men som sagt, de har haft en bra start och var i SM-finalen förra året. Det gäller att vi bygger vidare på det och försöker bli bättre varje dag. Den frågan får vara obesvarad så länge, tycker jag.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects