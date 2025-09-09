Storslam för Nicklas Bäckström på upptaktsträffen

På SHL:s upptaktsträff förutspår media vem som kommer att bli poängkung, MVP samt säsongens bästa nyförvärv.

Nicklas Bäckström kommer då etta i alla tre omröstningarna.

– Ingen press, va? Jag har inte så mycket att förlora. Vad folk tycker och tänker… Så kommer det alltid att vara, säger ”Bäckis” på scenen.

Förväntningarna är höga på Nicklas Bäckström. Foto: Bildbyrån

Vilka kommer att vara de största stjärnorna i SHL den kommande säsongen? På upptaktsträffen har den samlade mediakåren utsett vem som kommer att bli ligans MVP, vem som blir poängkung samt vem som är säsongens bästa nyförvärv.

Vem blir SHL:s MVP?

Hemvändande Nicklas Bäckström lyfts fram som den hetaste kandidaten till MVP-priset i sin återkomst till svensk ishockey. Hans lagkamrat i Brynäs, Jakob Silfverberg, har fått näst flest röster medan Marcus Krüger och Oskar Steen kommer på en delad bronsplats. Även Djurgårdens Magnus Hellberg och Linköpings Theodor Lennström får röster.

Vem är säsongens nyförvärv?

Återigen är det Nicklas Bäckström som lyfts fram som det bästa nyförvärvet inför den kommande säsongen, den här gången är han överlägsen etta. Magnus Hellberg kommer sedan på andra plats. Trea är LHC:s stjärnvärvning Jakub Vrána tillsammans med Färjestads nya center Radim Zohorna. Längre ner på listan har även Jere Innala, Janne Kuokkanen, Theodor Lennström, Andreas Borgman, Jacob Josefson, Gustav Lindström, Emil Larmi samt tränaren Dan Tangnes fått röster.

Vem vinner SHL:s poängliga?

Fjolårets poängkung David Tomásek har försvunnit, men vem ska då ta över tronen? Även här är det Nicklas Bäckström som tippas etta men han är endast knapp favorit att bli poängkung, strax före lagkamraten Jakob Silfverberg. Färjestads Oskar Steen på trea medan Patrik Karlkvist i Örebro och Viktor Lodin i Färjestad hamnar utanför pallplatsen.