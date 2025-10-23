En fjärdedel av SHL-säsongen har spelats.

För hockeysverige.se plockar TV4-experten Fredrik Söderström ut sitt All Star-lag i SHL under hösten.

Han tar målvaktsplatsen: ”Har varit så bra under så lång tid”

”En majestätisk spelare”

Oväntade valet: ”Inte den fräckaste spelaren”

”Då kommer han vara uppe på rekordnivå”

Lyfter fram stortalangen: ”Väldigt spännande”

De flesta lagen i SHL har spelat 13 matcher sedan pucken släpptes i september. Därmed har vi nått ungefär en fjärdedel av grundserien. Vid det här laget börjar tabellen sätta sig och det går att bedöma spelarna och lagen på ett mer rättvist sätt. Vilka har då varit bäst i ligan under hösten?

Hockeysverige.se bad därför TV4-experten Fredrik Söderström att plocka ut sitt All Star-lag med de bästa spelarna i SHL så här långt in på säsongen. Föga förvånande tar poängkungen Oscar Lindberg en av platserna i laget och även ett par spelare från serieledande Frölunda finns med i Söderströms bästa lineup. Men Fredrik Söderström plockar också ut en 18-årig talang som en av ligans bästa spelare så här långt. Han lyfter också fram ett par veteraner som fyller ut laget.

Source: SHL Scoring Leaders @ Elite Prospects