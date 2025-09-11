Efter sex år i USA, Ryssland och Schweiz är Emil Djuse tillbaka i klubben han fick sitt genombrott i – Skellefteå AIK. Under SHL:s upptaktsträff berättar den 31-årige backen om beslutet att flytta tillbaka till Västerbotten.

– När möjligheten dök upp var det inte så stora tvivel, utan det var bara att hoppa på, säger Djuse.

Skellefteås Emil Djuse är tillbaka i SHL efter sex år utomlands.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Du är tillbaka i Skellefteå efter sejourer i USA, Ryssland och Schweiz. Vad tar du med dig från de här åren du har gjort utomlands?

– Ja, men det är väl… Jag har varit runt tre olika ligor, så det har blivit väldigt olika hockey på… …på alla ställen också. Det man får ta med sig är erfarenheter man har byggt upp genom att spela i olika kulturer och olika spelsätt och allt det där. Och sen just erfarenheten av att spela mot bra spelare, och att ha blivit äldre.

Du fick ditt genombrott i Skellefteå innan du stack iväg till Nordamerika. Var det självklart för dig att komma tillbaka? Kändes Västerbotten som hemma efter de där åren?

– Ja, men det var väl vårt mål att få komma tillbaka till Skellefteå. Vi trivdes väldigt bra där innan. När möjligheten dök upp var det inte så stora tvivel, utan det var bara att hoppa på.

Erik Forssell var inte så svår att övertyga?

– Nej, men det gick ganska fort. Det var inga konstigheter.

Emil Djuse: ”Det är nytt gym, i alla fall”

Du lämnade 2019, så det är sex år sen. Är det mycket som ser likt i Skellefteå sen du kom tillbaka?

– Ja, det skulle jag säga. Men det är ett nytt gym, i alla fall. Annars ser allt likt. Organisationen ser väl likadan ut. Det är många personer runt omkring som man känner igen, och det känns tryggt. Man vet vad som väntar när man kommer dit. På det planet var det också en stor trygghet att kunna flytta dit upp igen.

Vi har läst att de senaste åren har det varit lite skadebekymmer i Schweiz. Hur mår Emil Djuses kropp?

– Väldigt bra, skulle jag säga. Det var väl med foten och benet som jag… Jag har missat en del matcher de sista säsongerna, men just nu känner jag ingenting. Den här sommaren var väldigt nyttigt för det, och jag känner mig 100 %.



Slutligen, vad är målet med din säsong, skulle du säga?

– Jag kom hem för att jag vill vinna SM-guld. Det är väl lagets och mitt mål, så det är väl dit vi siktar. Det är lite kul att se de här tipsen (från media)… Vi går lite under radarn, så det känns bra.

