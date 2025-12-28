”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand såg ut att gå mot tre poäng mot Färjestad.

Men sedan släppte de in en sen kvittering och förlorade därefter efter förlängning.

– Det är klart att det svider, säger tränaren Johan Hedberg till TV4.

Leksand tappade ledning till förlust hemma mot Färjestad. Foto: Bildbyrån (Montage)

På annandag jul åkte Leksand ner till Stockholm och tog en efterlängtad 5-0-seger borta mot Djurgården. Under söndagen var laget tillbaka i Leksand och jagade en ny vinst hemma mot Färjestad, som fortsatt har haft problem med målskyttet.

Det blev en målsnål match och efter två spelade perioder var ställningen fortsatt 0-0. Det skulle dröja till den 50:e spelminuten innan nollan spräcktes. Joonas Lyytinen sköt ett skott från blålinjen som styrdes in av Peter Cehlárik för 1-0 till Leksand. Cehlárik petades som lagkapten för Leksand innan jul och han gjorde sedan mål i vinsten mot Djurgården och blev nu även målskytt för andra matchen i rad efter att ha blivit av med ”C:et”.

Färjestad lyfte sedan upp sitt spel under matchens sista tio minuter och satte stor press ner mot LIF-målet i jakten på en kvittering. Men där stod Marcus Gidlöf i vägen länge. Gidlöf gjorde comeback efter sin skada och höll nollan i förra matchen mot Djurgården. Då räddade han hela 38 skott för att hålla nollan i sin återkomst från skada och även i dag storspelade målvakten.

Leksand tappar mot Färjestad: ”Det svider”

Men det skulle inte bli någon nolla för Gidlöf. Med bara 75 sekunder kvar av tredje perioden lyckas Färjestad kvittera. När Färjestad plockade ut målvakten sköt Viktor Lodin ett skott som styrdes in av Joakim Nygård och ställningen var därmed 1-1 efter 60 minuter. Det skulle krävas förlängning för att skilja lagen åt.

Väl framme i övertidsspelet var det en oväntad hjälte som klev fram för Färjestad. Filip Roos hade bara gjort ett mål den här säsongen men när han kom i en kontring sköt backen själv och skickade in pucken bakom Gidlöf för 1-2 i matchen. Värmlänningarna lämnar därmed Dalarna med bonuspoängen medan Leksand får nöja sig med en poäng efter att ha tappat till en ny förlust.

– Vi gör en riktigt bra defensiv insats. Vi gör ett bra jobb framför kassen men det är precis det som vi åker dit på i slutet, vi missar en klubba och de styr in den. Det är samma sits som förra hemmamatchen mot Malmö, en bra match men vi tappar det i slutet och torskar efter overtime. Det är klart att det svider, säger tränaren Johan Hedberg till TV4.

Leksand ligger fortsatt sist i SHL och har just nu nio poäng upp till Brynäs på säker mark. Brynäs spelar dock i kväll och avståndet skulle kunna växa igen om de tar poäng.

Leksand – Färjestad 1–2 OT (0-0,0-0,1-1,0-1)

Leksand: Peter Cehlárik.

Färjestad: Joakim Nygård, Filip Roos.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects