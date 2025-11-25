Tunga smällen: Blir borta resten av året

Dennis Everberg skadade sig i helgens match mot Brynäs.

Nu blir Rögles nyckelforward borta resten av året.

Dennis Everberg.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Det blir inga fler matcher med Rögle under 2025 för Dennis Everberg.

Via sin hemsida meddelar SHL-klubben att Everberg blir borta från spel året ut.

– Arbetet för Dennis återkomst påbörjas redan idag. Rehabilitering handlar inte bara om att komma tillbaka, utan att komma tillbaka starkare och det vet jag att Dennis kommer göra, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till sajten.

Skadade sig i helgens match mot Brynäs

Det var i lördagens möte med Brynäs som olyckan var framme för Everberg. Motståndarmålvakten Damian Claras träffade Everberg på underbenet, varpå han föll till isen och grinade illa innan han lämnade isen.

33-åringen har producerat nio poäng (4+5) på 22 matcher den här säsongen. Förra säsongen stod han för 22 poäng (13+9) på 44 matcher för Ängelholmslaget.

Source: Dennis Everberg @ Elite Prospects