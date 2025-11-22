Rögles nya mardröm: ”Fick jätteont”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle BK:s skadelista växer och växer. Tidigt i lördagens möte med Brynäs tvingades Dennis Everberg kliva av.

– Det är tunga pjäser som inte är med i Rögle idag, konstaterar samtidigt TV4:s Adam Johansson under 2–3-matchen.

Rögle BK:s Dennis Everberg får ont och kliver av. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Redan inför nedsläpp i Gävle meddelade Rögle att varken Bristedt, De Haan, Bengtsson, Sjödin eller Dickinson skulle komma till spel på grund av skador. Tolv minuters spel senare hade man tappat ytterligare en nyckelpjäs.

Efter en situation där Dennis Everberg, med sitt ben, kom åt Brynäsmålvakten Damian Clara klev han av isen i smärtor.

– Dennis Everberg fick jätteont efter det där och tvingades lämna. Det är svårt att uppfatta, är det någon vridning i knät? säger TV4:s Björn Oldéen när bilderna sedan rullas i pausen.

– Det såg inte ut att vara någon vidare kraft. Det måste ha tagit väldigt olyckligt, fyller Staffan Kronwall i.

I sina sociala kanaler meddelade sedan Rögle att Everberg inte skulle komma tillbaka till spel i andra perioden. Något Dan Tangnes även bekräftade i TV4, samtidigt som han menade att 33-årige forwarden ska undersökas.



Rögle förlorade matchen med 2–3 efter förlängning. Läs mer HÄR!