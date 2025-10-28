Rögle nollade Frölunda – tar över serieledningen

Rögle vann med 2–0 mot Frölunda

Rögles nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Johansson avgjorde för Rögle

Rögle tog över serieledningen i SHL efter seger på hemmaplan i toppmötet mot Frölunda på tisdagen. Frölunda petades därmed ner på andra plats i tabellen. Matchen slutade 2–0 (1–0, 1–0, 0–0).

Resultatet betyder att Rögle tog femte segern i följd och att Frölunda samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Luleå nästa för Rögle

Filip Johansson gjorde 1–0 till Rögle efter 13 minuter på pass av Daniel Zaar och Calvin De Haan. Efter 15.22 i andra perioden nätade Dennis Everberg på pass av Anton Bengtsson och Lukas Ekeståhl-Jonsson och gjorde 2–0. I tredje perioden höll Rögle i sin 2–0-ledning och vann.

Ett fint lyft i tabellen för Rögle som så sent som den 1 oktober låg på femte plats.

I nästa match möter Rögle Luleå hemma och Frölunda möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 30 oktober 19.00.

Rögle–Frölunda 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (13.30) Filip Johansson (Daniel Zaar, Calvin De Haan).

Andra perioden: 2–0 (35.22) Dennis Everberg (Anton Bengtsson, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 5-0-0

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Luleå HF, hemma, 30 oktober

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 30 oktober