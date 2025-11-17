”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå har imponerat under Tommy Samuelssons regi.

Men tränarens framtid i klubben är ännu osäker.

– Jag har inte tagit något beslut än, säger 65-åringen till Expressen.

Blir Tommy Samuelsson kvar i Timrå eller inte? Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Inför säsongen fick Timrå IK två tuffa besked. Både sportchefen Kimmo Kapanen och huvudtränaren Olli Jokinen lämnade plötsligt för att i stället flytta hem till Finland. Timrå reagerade genom att plocka in två rutinerade rävar. Kent ”Nubben” Norberg flyttades upp och åter blev sportchef i klubben. Han anställde sedan Tommy Samuelsson som ny huvudtränare i Timrå.

Innan SHL-säsongens start var Timrå därför uträknade av många. Men under hösten har medelpadingarna bevisat alla tyckare fel. Efter 20 omgångar är Timrå ett topp sex-lag med 32 poäng på sitt konto. Framför allt defensiven har varit en styrka hos Timrå och de är ett av ligans mest stabila lag.

Tränaren Tommy Samuelsson har fått många lovord för sina insatser i klubben. Men hans framtid i Timrå IK är just nu oklar.

– Har jag någon framtid ens? Det är en bra fråga, säger 65-åringen till Expressen och fortsätter:

– Jag har inte tagit något beslut än. Jag lever mest här och nu.

Tommy Samuelsson om optionen i Timrå: ”Lovat att ge ett besked”

När Tommy Samuelsson tog över som ny tränare för Timrå skrev han på ett 1+1-kontrakt. Det innebär att det andra året i kontraktet endast är ett optionsår. Alltså har båda parterna möjlighet att säga upp avtalet efter den här säsongen.

Enligt Expressen ska Timrå däremot vara nöjda med Samuelsson och vilja behålla coachen. Beslutet ligger nu hos Tommy Samuelsson själv ifall han vill stanna i Timrå eller inte.

– Jag har inte bestämt något än, men jag har lovat att ge ett besked så tidigt som möjligt med hur jag tänker, säger han.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects