Tomaseks succé – slår till: ”Sa någon Messias?”

David Tomasek har spräckt målnollan i återkomsten till Färjestad.

Bara minuter in i mötet med Skellefteå AIK gav han hemmalaget ledningen.

– Sa någon Messias?, utbrast Johan Edlund i TV4.

David Tomasek slog till. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0434

När David Tomasek inför säsongen 2023/24 kom till Färjestad från den tjeckiska ligan, var det nog inte många som trodde att han skulle bli en historiskt bra import.

För på två grundseriesäsonger gjorde Tomasek 102 poäng för Karlstadslaget.

Men i somras fick det vara nog, tyckte Stanley Cup-finalisten Edmonton Oilers som sajnade forwarden. Men precis innan nyår blev det klart att han återvänder till svensk hockey, för att få speltid och spelminuter att kunna slå sig in i både OS– och VM-laget med Tjeckien framöver.

Totalt blev det fem poäng (3+2) på 22 matcher i NHL.

Gjorde två poäng i första perioden

Efter en mållös comeback i Göteborg (förlust 3–5 mot Frölunda), skulle han på lördagen visa upp sig på allvar. För redan efter sex minuter slog tjecken till.

Senare i perioden kvitterade Skellefteå efter ett längre spelmässigt övertag. Målskytt för Skellefteå var Jonathan Pudas med ett läckert avslut. Men hemmalaget svarade mindre än en minut senare. Då slog Joakim Nygård till på en retur, efter ett skott från just David Tomasek. Därmed hade stjärnan i sin återkomst på hemmais i Karlstad gjort två poäng i den första perioden.

– Då håller han sitt poängsnitt på en poäng per match, med sin poänglösa match mot Frölunda, konstaterar Sanny Lindström i TV4.

Matchen pågår..